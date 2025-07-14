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Новости

СМИ: США и Япония оказались на пороге сильнейшего за десятилетия кризиса в отношениях

2 минуты чтения 20:04 14 июля

Отношения между США и Японией находятся на грани самого серьезного кризиса за последние 25 лет на фоне сложностей в переговорах по заключению торговой сделки и нереалистичных представлений сторон друг о друге, отмечает Financial Times.

Вашингтон ожидал, что Япония окажется более сговорчивой при проведении переговоров, утверждают журналисты со ссылкой на мнение экспертов. В Токио же надеялись на то, что им удастся заключить с США сделку, похожую по условиям на ту, что Япония уже заключала с предыдущей администрацией Трампа. Тогда этой стране удалось вывести из-под вводимых пошлин автомобили.

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В материале отмечается, что между двумя странами нарастает взаимное недоверие, а в Токио уверены, что «для команды Трампа нет ничего святого». Опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что японская сторона недооценила серьезность новой администрации Белого дома и ее программу по «восстановлению торгового баланса» — в Японии были уверены, что им удастся добиться полного освобождения от тарифов.

В то же время США, как посчитали в Японии, не проявили должного уважения к тому, что Токио одним из первых вступил в переговоры с Вашингтоном по заключению сделки. Президент Трамп отправил Сигэру Исибе точно такое же письмо, как и другим мировым лидерам, и назвал его «мистером Японией».

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При этом, как отмечают журналисты, Япония остается лидером по инвестициям в экономику США и крупнейшим держателем ее внешнего долга, в этой стране находится крупнейший контингент американской армии за границей. Однако почти еженедельные визиты переговорщика из Японии в США не приносят результата.

Эксперты отметили, что американо-японские отношения находятся в кризисной точке, которая последний раз наблюдалась в конце 1990-х годов. Они уверены, что альянс между двумя странами все же сохранится, однако его ждет перезагрузка, которая повлияет на изменение отношения к США и в других странах мира.

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