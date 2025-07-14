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Общество

Российский школьник оказался на фронте и пропал без вести

2 минуты чтения 16:47

«Дождь» выпустил репортаж «Ни живые ни мертвые», посвященный судьбам российских солдат, которые пропали без вести на войне в Украине. Одним из героев стал 18-летний дагестанский школьник Саид Муртазалиев. Юношу, как сообщается, задержали в Подмосковье. Затем, по словам его матери, молодого человека под пытками заставили подписать контракт с Минобороны, а через три месяца он исчез на фронте.

Муртазалиева задержали в начале января 2025 года в Московской области. Как рассказала изданию «Понятно.Медиа» его мать Лэйла Нахшунова, юношу обвинили в мошенничестве. Уже через несколько дней, не выходя из ОВД, он подписал контракт и был направлен в зону боевых действий. По ее словам, юношу пытали: «Надевали противогаз на голову, на сердце давили, пока он не терял сознание». Она утверждает, что добровольно ее сын не отправился бы на фронт, добавляя, что у него даже не было военного билета.

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Следователя, которая принимала участие в его вербовке, как сообщает «Дождь», зовут Надежда Забелкина. Она служит в ОМВД города Шатуры, ей 36 лет и у нее двое детей. Ранее журналисты «Верстки» выяснили, что полицейские могут получать до 100 тысяч рублей за каждого отправленного на фронт заключенного.

После прибытия в зону боевых действий Муртазалиев оказался в штурмовой роте мотострелкового батальона 272-го мотострелкового полка 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа. В начале марта он записал видеообращение, в котором утверждал, что по приказу командира собрал с сослуживцев миллион и 150 тысяч рублей, чтобы их не отправили на штурм. В этом же ролике юноша, которому 23 сентября 2025 года должно исполниться 19 лет, говорит, что поступил приказ «обнулить» его, что на армейском жаргоне означает убить.

Муртазалиева объявили пропавшим без вести 8 марта. По словам его матери, приказ об «обнулении» юноши отдали командиры с позывными «Алтай» и «Кило». Выполнить приказ должен был военнослужащий с позывным «Спартак».

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Как установил «Дождь», позывной «Алтай» принадлежит 25-летнему старшему лейтенанту Михаилу Прасолову — выпускнику Новосибирского военного училища, награжденному медалью «За отвагу». Личность офицера подтвердил его отец Юрий Прасолов. Несмотря на начатое расследование, Прасолов и другие командиры, причастные, по данным СМИ, к вымогательствам и «обнулениям», продолжают службу на передовой. По словам Нахшуновой, в этой части ранее были арестованы 13 военнослужащих.

Фильм «Ни живые ни мертвые», автором которого выступила журналистка Екатерина Фомина, посвящен массовым исчезновениям российских военных. По разным оценкам, на войне в Украине могли пропасть без вести от 50 до 100 тысяч человек.

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