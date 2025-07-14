СМИ рассказали о новом перспективном направлении для стартапов

Венчурные инвесторы нашли новое перспективное направление для вложения денег — стартапы, занимающиеся созданием станций, на которых водители скутеров и других небольших электрических средств передвижения могут быстро заменить аккумуляторы. Об этом пишет Financial Times.

Продвижение этой технологии идет особенно активно в Индии, Японии, Испании, на Тайвани и на других небольших рынках — инвесторы верят в то, что сменные батареи будут пользоваться спросом в районах, в которых не хватает мощностей для станций быстрой зарядки.

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Некоторые из основателей таких проектов также уверены, что их услуги пригодятся водителям в густонаселенных городских районах, где у людей нет времени стоять в пробках перед зарядной станцией, а иногда для этого просто не хватает места.

Пока эта технология считается наиболее перспективной для мотоциклов и других небольших транспортных средств, водители которых часто не хотят тратить время на ожидание полной зарядки аккумулятора, заменить который не составляет большого труда. Исследователи отмечают, что быструю замену батарей на данный момент сложно реализовать для больших транспортных средств (например, автобусов).

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Некоторые из компаний тестируют также возможность совместного использования съемных аккумуляторов для электромобилей. Опрошенные Financial Times эксперты отметили, что такие проекты пользуются поддержкой правительств некоторых стран, которые стремятся решить проблему очередей. Одним из примеров является Испания — в Мадриде пройдет тестирование работы системы сменных аккумуляторов для оценки эффективности всей технологии по сравнению с использованием обычных зарядных станций.

При этом журналисты отмечают, что на территории остальной Европы и США внедрение технологии идет гораздо медленнее. Эксперты считают, что услуги по быстрой замене аккумулятора могут занять свою нишу и найти спрос у некоторых водителей, однако модель станет стабильной только после того, как интерес к ней начнут проявлять около трети водителей электрических средств передвижения.