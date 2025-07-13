Интерпол заинтересовался российским подростком из-за угроз в Brawl Stars

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) заинтересовалась 14-летним подростком из Санкт-Петербурга из-за его оскорблений и угроз в чате игры Brawl Stars. Об этом сообщили глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

Отмечается, что 14-летний школьник по имени Максим (имя изменено) уже несколько лет играет в Brawl Stars под ником «Папа Гриб». Еще в мае его аккаунт заблокировали из-за оскорблений других игроков. Спустя несколько дней после блокировки российская полиция связалась с отцом мальчика и вызвала в отделение для дачи объяснений.

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Выяснилось, что Интерпол получил данные о мальчике от Google и передал их российским властям. В отделении силовики показали школьнику скриншоты его агрессивной переписки из чата в Brawl Stars. Отмечается, что в сообщениях были шутки про матерей, упоминание религии и угрозы оружием. Мальчик в беседе с силовиками признал, что сообщения действительно писал он.

По словам школьника, во время игры у него случился конфликт с другим игроком из-за чего он пригрозил, что купит пистолет и расправится с обидчиком. Однако он объяснил полиции, что на самом деле имел в виду виртуальную расправу, а не реальную.

После беседы с силовиками Максима отпустили домой. Сообщается, что сейчас сотрудники МВД проводят проверку по статье «Нарушение права свободы совести и вероисповедания» (ст. 148 УК).

Brawl Stars — это популярная мобильная онлайн-игра в жанре командных боев. Игроки управляют персонажами с заранее заданным оружием и способностями. Внутриигровых покупок много, но приобрести «пистолет» или любое конкретное оружие отдельно невозможно — все уже встроено в персонажей.

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В России уже неоднократно фиксировались случаи, когда подростки становились фигурантами уголовных дел из-за поведения в интернете. По данным столичной полиции, только за 2024 год в Москве было зарегистрировано около 400 различных IT-преступлений, совершенных несовершеннолетними.