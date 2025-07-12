Москвичам спрогнозировали град и грозы после жары

Пик жары в Москве остался позади — в субботу, 12 июля, в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже град. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду в столичном регионе сегодня будет влиять теплый сектор отдаленного циклона с центром над севером Польши. Так, в Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а в отдельных районах не исключен град.

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Днем температура в столице поднимется до +34 градусов по Цельсию, а в Подмосковье — до +35 градусов по Цельсию. «Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточного направления, при грозах — порывистый, его скорость составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление останется почти без изменений: в течение дня барометры покажут около 748 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме.

«Таким образом, пик жары в столице пройден и, начиная с сегодняшнего дня, температура будет медленно и постепенно понижаться», — добавил Леус.

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О спадении 30-градусной жары ранее сообщал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, прогнозировал, что следующая неделя в Москве начнется с «мощных освежающих ливней», выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.

Надвигающиеся грозы, недолгий дождь и град москвичам 12 июля также пообещали в Комплексе городского хозяйства Москвы. Там со ссылкой на синоптиков отметили, что сегодня ветер усилится до 15–20 метров в секунду, непогода будет длиться примерно с 14:00 и до конца дня.