Кремль заявил о «беспрецедентном времени военной цензуры»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России наступило «время военной цензуры», причем «беспрецедентное для страны». Таким мнением он поделился в интервью журналу «Эксперт».

По словам Пескова, рост «патриотической повестки» в российских СМИ — это естественный процесс, отражающий дух времени. Представитель Кремля подчеркнул, что возврат к редакционной политике, основанной на «скепсисе по отношению к собственной стране», недопустим.

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Песков признал, что медиа-ландшафт в последние годы сильно изменился: «многие издания закрылись, журналисты — разъехались». Однако, по его мнению, все происходящее оправдано, поскольку «война идет и в информационном пространстве тоже».

«Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан», — заявил Песков.

Комментируя рост количества материалов в СМИ с патриотической содержанием и тональностью, Песков отметил, что иногда «кто-то даже перегибает палку», однако в целом, по его мнению, это «тенденция со знаком плюс».

«Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом — не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых «Медуз», у которых про Россию либо плохо, либо никак», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

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Современные медиа, по словам Дмитрия Пескова, хорошо адаптируются к «режиму военного времени» и меняются под давлением как политических, так и технологических факторов. Представитель Кремля отметил усталость аудитории от потоковых новостей и растущий интерес к проработанному контенту под конкретный запрос. Он призвал деловые СМИ активнее освещать проблемы отдельных отраслей, таких как автопром и авиация.