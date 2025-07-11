Трамп нашел «секретное оружие» против России

Министр финансов США Скотт Бессент может стать «секретным оружием» в политике президента США Дональда Трампа по принуждению России к прекращению огня в Украине, пишет бывшая сотрудница американских спецслужб, автор книги о стратегии Путина и аналитик The Telegraph Ребекка Коффлер.

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Коффлер отметила, что США и Европа уже ввели более 16 тысяч санкций против России, в результате чего она стала страной с самым большим количеством санкций в Мире. Однако все эти меры не повлияли на позицию Владимира Путина по Украине. По мнению аналитика, Бессент уже стал ключевой фигурой в торговой войне с Китаем, и сможет снова проявить свое «нестандартное мышление» и умение рисковать для давления на Путина.

Автор статьи подчеркнула, что российская экономика испытывает напряжение из-за необходимости продолжать войну. «Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — предупредила 2 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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В начале июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После этого он заявил, что остался «недоволен» переговорами, отметив, что они не привели «ни к какому прогрессу».

8 июля президент США сказал, что Путин «очень вежлив», но разговоры с ним не приносят никакого результата. Он добавил, что американские чиновники «слышат много чуши от Владимира Путина». Также Трамп предупредил, что «всерьез рассматривает» новые санкции против России, предложенные сенатором Линдси Грэмом. Этот законопроект предусматривает 500-процентные пошлины на товары из стран, которые закупают нефть и газ из России.