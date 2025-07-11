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Общество

Работодатели рассказали о самых распространенных причинах отказа в найме

2 минуты чтения 12:42

Чаще всего российские работодатели отказывают соискателям вакансии в найме из-за отсутствия у них необходимых навыков. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», которые публикует РИА «Новости».

Такую причину отказа в трудоустройстве указали 70% участников опроса. Следующими по распространенности причинами отказа в найме стали обман соискателем во время собеседования, который назвали 63% респондентов, и слишком высокие зарплатные ожидания — о них как частой причине отказа сообщили 50% опрошенных работодателей.

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При этом 49% участников опроса заявили, что часто отказывают соискателям в найме из-за их токсичности, а 30% респондентов сообщили, что часто отказывают претендентам на вакансию из-за негативных отзывов с их предыдущего места работы.

Кроме того, около трети (34%) опрошенных работодателей признались, что распространенной для них причиной отказа соискателям вакансий является неопрятный внешний вид.

О несоответствии кандидатов ценностям корпоративной культуры компании или плохом впечатлении о них в целом как о причине для отказа в трудоустройстве сообщили 27% и 11% респондентов соответственно.

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Еще 7% участвовавших в опросе работодателей рассказали, что отказывают в найме соискателям, опоздавшим на собеседование, а 4% признались, что не берут на работу тех, чье резюме написано с грамматическими ошибками. И наконец 1% респондентов сообщили, что отказывают в трудоустройстве кандидатам, у которых есть кредиты, или чей знак зодиака они считают неподходящим.

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