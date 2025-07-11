Мужчину с «плавающей» по венам пулей спасли в Москве

Врачи института Склифосовского прооперировали мужчину с очень редким ранением. Попавшая в него пуля мигрировала по вене, сообщает телеграм-канал «Московская медицина».

Пациента с огнестрельным пулевым ранением над ключицей эвакуировала вертолетом из Курской области. Когда в московской больнице ему сделали КТ, врачи увидели, что «пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам от места ранения и остановилась в правой почечной вене». По словам врачей института Склифосовского, это «редчайший случай».

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Врачи выделили пораженные сосуды, пережали их на несколько минут, чтобы почка не пострадала, вскрыли почечную вену и извлекли пулю, сообщается в публикации. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, из тела пациента достали пулю калибра 5,45 мм. Сам пациент сейчас находится в стабильном состоянии.

В 2022 году подобный уникальный медицинский случай описал Journal of Medical Case Reports. Он сообщал о 35‑летнем мужчине, который получил ранение из дробовика в обе ягодицы. Один из снарядов мигрировал через бедренную вену в сердце, а далее пошел вниз и оказался в итоге в подколенной артерии. Пациент выжил.

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Ранее СМИ писали о том, что врачам удалось спасти мужчину с ножом в голове. Он получил удар во время драки, часть лезвия застряла в ране рядом с сонной артерией. В пресс-службе столичного департамента здравоохранение, комментируя этот случай, заявили, что из-за расположения раны «малейшая неточность могла привести к самым нежелательным последствиям».