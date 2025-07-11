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СМИ: мировые лидеры начали соревноваться в лести Трампу

2 минуты чтения 13:33

Политики из разных стран мира нашли новый способ выстраивать отношения с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа — они считают, что для этого необходимо постоянно льстить президенту США. Об этом сообщает CNN.

Журналисты со ссылкой на данные исследования организации Pew Research Center отмечают, что лидеры государств негативно относятся к Трампу, но при этом публично выражают восхищение его действиями и делают это все более настойчиво.

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CNN отмечает, что дипломатический протокол предполагает обмен взаимными комплиментами, сам по себе этот факт не считается чем-то необычным. Это не всегда делается искренне, однако проявление этикета может быть необходимо для развития двусторонних отношений. Однако в случае с Трампом, как считают журналисты, восхваления выходят за рамки общепринятых приличий.

В материале отмечается, что политики выбирают разные темы, в рамках которых они могут похвалить Трампа. Например, лидеры Катара решили выбрать тему любви президента США к авиации и подарили ему модернизированный самолет.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на получение Нобелевской премии мира, недавно его кандидатуру публично поддержали лидеры Мавритании, Гвинеи-Бисау, Сенегала и Габона. При этом, как отмечает CNN, достижения Трампа в заключении сделок между государствами, о которых он объявляет публично, подвергаются сомнению, эффективность некоторых из них невозможно оценить.

Показательным CNN считает и изменение риторики генерального секретаря НАТО Марка Рютте, некоторые из заявлений которого, по мнению журналистов, выглядит так, как будто их писала пресс-служба Белого дома. Рютте также приписывают сравнение Трампа с «папочкой», представитель НАТО в последствии опроверг использование этого слова, но Белый дом начал использовать эту новость в своих публикациях.

Журналисты отмечают, что эти заявления политиков все больше походят на соревнование, в котором они соревнуются друг с другом в лести Трампу.

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