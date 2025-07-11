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Общество

Треть россиян не может купить необходимые лекарства

2 минуты чтения 16:52

Каждый третий россиянин (34%) не может позволить себе покупку необходимых лекарств. Чаще всего — из-за нехватки денег. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, с результатами которого ознакомился Forbes. 

Опросы россиян проводились три года подряд, начиная с 2022 года. В 2024-м 75% респондентов заявили, что ощутили существенный рост цен на лекарства. Из тех, кто не смог приобрести нужные препараты, 54% назвали причиной именно отсутствие средств. Для сравнения: раньше основной проблемой было отсутствие лекарств в продаже, а теперь на первый план вышли финансовые ограничения.

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Особенно остро, как пишет Forbes, проблема стоит перед малообеспеченными семьями с доходом до 15 000 рублей на человека. В этой группе 84% участников опроса признались, что не могут купить нужные препараты из-за высоких цен. Даже среди людей со средним доходом (15 000–35 000 рублей) 56% не смогли приобрести лекарства. А среди тех, чьи доходы превышают 35 000 рублей на человека, таких оказалось 30%.

Согласно результатам исследования ИНСАП, 60% опрошенных или сами пожизненно принимают назначенные врачом лекарства, или от лекарств зависят их близкие родственники. Для таких пациентов регулярный прием медикаментов — вопрос здоровья и жизни, потому что пропущенные дозы могут вызвать осложнения и инвалидность, отмечают эксперты.  При этом в 2024 году с невозможностью купить нужные препараты столкнулись 40% таких семей, и в 60% случаев причина заключалась в их высокой стоимости.

Отдельное внимание в исследовании уделено детям. По данным Росстата, каждый пятый ребенок в России живет в малообеспеченной семье. «Отсутствие адекватного лекарственного обеспечения в детстве может обернуться серьезными проблемами со здоровьем во взрослом возрасте», — отмечает замдиректора ИНСАП Марина Карцева.

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По прогнозам авторов исследования, в 2025 году рост цен на лекарства в России продолжится, а доступность медикаментов для населения будет и дальше снижаться.

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