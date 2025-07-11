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Экономика

У пытавшегося покинуть Россию на частном самолете миллиардера изъяли активы

2 минуты чтения 15:44

Советский районный суд Челябинска одобрил изъятие в пользу государства доли «Южуралзолота» и других активов миллиардера и вице-спикера регионального парламента Константина Струкова, сообщает The Bell со ссылкой на региональные и федеральные СМИ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Струкова задержали при попытке вылета из Челябинска на личном бизнес-джете. Журналисты отмечали, что на самолет был наложен арест, а самому мужчине запретили выезд из России, однако Струков все равно попытался вылететь в Турцию.

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе семьи и адвокатов Струкова. The Bell отмечает, что решение суда вступило в силу незамедлительно, еще утром 11 июля брокер Сбербанка отменил ограничения на операции с акциями ЮГК. Это решение обосновывалось новым судебным актом, который ранее был не опубликован. Торги ими были приостановлены 4 июля, сообщал РБК.

«Агентство» отмечает, что изъятие активов Струкова произошло всего за девять дней, столько времени прошло с подачи иска Генпрокуратуры до его одобрения. Издание публикует также обзор портфеля изъятых активов — 67,85% акций компании «Южуралзолото», компания УК ЮГК, доли связанных со Струковым лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

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Журналисты отмечают, что Струков занимает 78-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось почти в два миллиарда долларов. «Южуралзолото», по информации The Bell, является четвертой по добыче и второй по разведанным запасам золотодобывающей компанией России, до иска об изъятии ее капитализация приближалась к 200 миллиардам рублей.

Компания ЮГК публично отрицает версию с задержанием Струкова в момент, когда он пытался покинуть Россию. Ее представители утверждают, что фото с силовиками в самолете мужчины сделано, когда он возвращался в Россию из командировки.

Ранее российским СМИ стало известно о показаниях свидетелей по делу Струкова, которые якобы рассказали о том, что именно предприниматель оплачивал дни рождения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обеспечивал помещениями фонд его супруги, а также снабжал их к праздникам продовольственными наборами.

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