Дочь главы «Сбера» отказалась от российского флага и письменно выступила против войны

Дочь главы «Сбера» Германа Грефа — 20-летняя Мария Греф — получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях по конному спорту. Для этого она отказалась от российского спортивного гражданства и подписала декларацию о том, что не поддерживает войну в Украине. Об этом пишет «Точка» со ссылкой на Международную федерацию конного спорта (FEI).

В FEI изданию рассказали, что была проведена «проверка благонадежности» Марии Греф, и никакой компрометирующей информации обнаружено не было. Несмотря на то, что Герман Греф находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран, сама Мария не является политически значимой фигурой, добавили в федерации.

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По данным «Точки», нейтральный статус предполагает полный отказ от национальной символики: спортсмен не может выступать под флагом, носить элементы экипировки с государственной атрибутикой или исполнять гимн. Также он обязан письменно подтвердить отсутствие связи с армией, силовыми структурами и подписать декларацию о том, что не поддерживает войну в Украине.

По состоянию на конец июня 2025 года, FEI присвоила нейтральный статус 27 российским всадникам. Ранее аналогичный статус получила и Екатерина Сартори-Рыболовлева — дочь бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

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Мария Греф занимается выездкой с детства. Она тренировалась в подмосковной «Отраде», а сейчас живет и учится в Лондоне, пишет «Точка». По данным базы FEI, российская спортсменка пока не выступала в международных турнирах. Недавно она перевезла в Великобританию свою лошадь по кличке Донт Гив Ап, которая формально принадлежит ее матери Яне Греф.

В публикации говорится, что семья Грефов владеет несколькими лошадьми стоимостью от 50 до 200 тысяч евро. По оценкам экспертов, содержание одной спортивной лошади в России обходится более чем в 1,4 миллиона рублей в год — без учета расходов на амуницию и соревнования.