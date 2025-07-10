Журналисты сообщили о «не совпадающих с линией партии» мнениях женщин из «Единой России»

Многие женщины из «Единой России» не согласны, что запрет абортов поможет увеличить рождаемость, и выступают за ужесточение наказания за домашнее насилие, сообщает «Система» — расследовательский проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Журналистам удалось попасть в закрытый чат Женского движения «Единой России», в котором состоит более 1200 участниц партийных тренингов и семинаров, и опубликовать в нем опрос о гендерных правах.

Опрос, который «Система» отправила в чат единороссок, прошли 64 женщины, из которых 48 указали, что состоят в партии, а 9 — что получили официальный статус сторонниц ЕР. Авторы опроса не просили указывать имена, должности, регионы и контактную информацию участниц, чтобы, как они объяснили, «не подвергать их опасности».

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Большинство опрошенных ответили, что финансовое благополучие в наибольшей степени помогает повысить рождаемость (51 женщина). 42 сторонницы ЕР выбрали вариант «стабильность и уверенность в будущем», 35 выступили за увеличение поддержки молодых семей, а почти половина — 31 человек назвали важным условием для рождения ребенка отсутствие военных конфликтов. Хотя выбрать можно было несколько вариантов, только три женщины ответили, что запрет абортов способствует рождаемости.

«Этот эксперимент позволил получить срез мнений на конкретный момент времени – июнь 2025 года. Он не претендует на масштабную репрезентативность, но дает уникальное представление о взглядах отдельных женщин из партии власти», — отметили журналисты.

58 опрошенных полностью или частично поддержали возвращение уголовной ответственности за побои в семье, а 52 — принятие закона о профилактике домашнего насилия.

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«Слишком много стало рукоприкладства в семьях, считаю, что все от безнаказанности. Полиция приедет, поговорит, а после ее отъезда, женщине еще хуже живется», — цитирует «Система» ответ одной из сторонниц «Единой России».

Больше трети участниц опроса считают, что женщины недостаточно представлены в Госдуме, так как их доля ниже 20%. Такая же доля заявила, что женщина у которой нет мужа и детей, тоже может быть успешной.