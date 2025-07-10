Захваченная Кремлем американская компания будет поставлять консервы в Северную Корею и Китай

Крупнейший в России производитель консервов «Главпродукт», основанный американским предпринимателем Леонидом Смирновым и конфискованный в 2024 году российскими властями, столкнулся с падением продаж и ищет новые рынки сбыта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

По информации агентства, после того, как Владимир Путин принудительно передал «Главпродукт» в управление Росимуществу, производство на предприятии сохранилось на прежнем уровне, а вот продажи резко упали. В результате образовался переизбыток продукции, который теперь планируют компенсировать поставками за рубеж. В частности, речь идет о поставках консервов и сгущенки в Китай, куда ранее поставлялось не более одного процента продукции, а также в Северную Корею, на Ближний Восток, в Африку и Азию. Источники Reuters сообщили, что в правительстве недовольны текущими показателями «Главпродукта» и потребовали от руководства объяснений.

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Весной журналисты Reuters писали о планах Москвы использовать консервы компании «Главпродукт» для поставок российским военным. Они ссылались на письмо, которое новый руководитель компании адресовал генпрокурору России. В нем якобы упоминаются будущие поставки продукции в Росгвардию и Минобороны.

Компания «Главпродукт» создана в 1999 году Леонидом Смирновым, американским бизнесменом российского происхождения. В 1970-х годах он эмигрировал в США, в 1995-м вернулся в Россию и через несколько лет занялся производством консервов через американскую Universal Beverage. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать активы из «недружественных» стран в случае, если в этих странах Россию либо российских физлиц и юрлиц лишат собственности.

В октябре 2024 года американская компания была передана в управление Росимуществу. А в марте текущего года генпрокуратура подала иск к Universal Beverage и Леониду Смирнову, его подозревают в выводе на счета в американском банке около 1,38 миллиарда рублей в обход ограничений.

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Леонид Смирнов также пытается оспорить захват компании через суд и вернуть контроль над бизнесом. По его словам, российская сторона не исполняет собственные обещания. «Они утверждали, что изъяли мою компанию ради продовольственной безопасности, но на деле не следуют этой цели», — цитирует Reuters Смирнова. Очередное заседание назначено на 11 июля в Арбитражном суде Москвы, уточняет агентство.