EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Захваченная Кремлем американская компания будет поставлять консервы в Северную Корею и Китай

2 минуты чтения 18:03 | Обновлено: 19:33

Крупнейший в России производитель консервов «Главпродукт», основанный американским предпринимателем Леонидом Смирновым и конфискованный в 2024 году российскими властями, столкнулся с падением продаж и ищет новые рынки сбыта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

По информации агентства, после того, как Владимир Путин принудительно передал «Главпродукт» в управление Росимуществу, производство на предприятии сохранилось на прежнем уровне, а вот продажи резко упали. В результате образовался переизбыток продукции, который теперь планируют компенсировать поставками за рубеж. В частности, речь идет о поставках консервов и сгущенки в Китай, куда ранее поставлялось не более одного процента продукции, а также в Северную Корею, на Ближний Восток, в Африку и Азию. Источники Reuters сообщили, что в правительстве недовольны текущими показателями «Главпродукта» и потребовали от руководства объяснений.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
Интернет и мемы9 минут чтения

Весной журналисты Reuters писали о планах Москвы использовать консервы компании «Главпродукт» для поставок российским военным. Они ссылались на письмо, которое новый руководитель компании адресовал генпрокурору России. В нем якобы упоминаются будущие поставки продукции в Росгвардию и Минобороны.

Компания «Главпродукт» создана в 1999 году Леонидом Смирновым, американским бизнесменом российского происхождения. В 1970-х годах он эмигрировал в США, в 1995-м вернулся в Россию и через несколько лет занялся производством консервов через американскую Universal Beverage. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать активы из «недружественных» стран  в случае, если в этих странах Россию либо российских физлиц и юрлиц лишат собственности.

В октябре 2024 года американская компания была передана в управление Росимуществу. А в марте текущего года генпрокуратура подала иск к Universal Beverage и Леониду Смирнову, его подозревают в выводе на счета в американском банке около 1,38 миллиарда рублей в обход ограничений. 

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

Леонид Смирнов также пытается оспорить захват компании через суд и вернуть контроль над бизнесом. По его словам, российская сторона не исполняет собственные обещания. «Они утверждали, что изъяли мою компанию ради продовольственной безопасности, но на деле не следуют этой цели», — цитирует Reuters Смирнова.  Очередное заседание назначено на 11 июля в Арбитражном суде Москвы, уточняет агентство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Интернет и мемы
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
17:00
Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования