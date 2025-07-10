Трамп похвалил английский язык президента англоязычной страны

Президент США Дональд Трамп стал объектом критики со стороны африканских политиков после встречи в Белом доме с главами Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау. Он похвалил президента Либерии Джозефа Боакаи за «хороший английский» и спросил, где тот выучил его, сообщает CNN.

Боакаи ответил Трампу, что обучался в Либерии, президент США заявил, что некоторые из присутствующих за столом для переговоров «и близко не могут говорить так же хорошо». Либерия англоязычная страна, а английский в ней является одним из официальных языков.

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Журналисты отмечают, что этот разговор вызвал возмущение среди либерийцев, которые посчитали себя оскорбленными. «Мне кажется, президент США и люди на Западе все еще считают африканцев необразованными деревенскими жителями», — рассказал Арчи Тамел Харрис, правозащитник из Либерии.

Анонимный дипломат из Либерии в разговоре с CNN назвал замечание Трампа неуместным. «Это было немного унизительно по отношению к африканскому президенту, который родом из англоязычной страны», — рассказал он журналистам.

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Южноафриканский политик Вероника Менте написала в своем аккаунте в социальной сети X о том, что Боакаи следовало бы встать и покинуть встречу с Трампом после таких слов. Официально либерийские чиновники заявили о том, что не считают комментарий Трампа оскорблением. «Президент Трамп отчетливо услышал влияние Америки на наш английский в Либерии, и президента Либерии это не оскорбляет», — заявила CNN глава МИД страны Сара Бейсолоу Ньянти.

CNN отмечает, что Либерия была основана в 1822 году Американским колонизационным обществом, которое занималось возвращением освобожденных рабов в Африку. В 1847 году Либерия стала полноправным государством.