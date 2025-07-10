СМИ: Европа шокирована действиями США по Украине

Европейские союзники обеспокоены непредсказуемостью политики США по Украине. Как сообщает Politico, последние решения Вашингтона вызывают в ЕС недоверие и затрудняют выработку единой стратегии по украинскому вопросу.

По данным издания, многие европейские политики были удивлены недавним решением Пентагона временно приостановить поставки части вооружений Украине. Однако уже вскоре Трамп публично пообещал увеличить помощь Киеву, подвергнув резкой критике Владимира Путина. Это создало ощущение хаоса и отсутствия координации на уровне американской администрации, отмечают собеседники издания.

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«Становится все сложнее понять, что происходит внутри Белого дома», — заявил один из европейских чиновников Politico. По его словам, «сам Трамп демонстрирует большую последовательность в поддержке Украины, тогда как руководство Пентагона занимает противоположную позицию». Другой собеседник отметил: «Нас уже ничем не удивить — теперь нужно быть готовыми ко всему».

Источники Politico также констатируют, что американская политика по Украине воспринимается как «крайне нескоординированная». «Многие лидеры стран НАТО просто пытаются угнаться за меняющимися настроениями в Вашингтоне», — говорит один из них.

В Белом доме, как пишет издание, никакой проблемы не видят. По словам заместителя пресс-секретаря Анны Келли, «внешняя политика Трампа — самая последовательная», а президент «всегда ставит интересы Америки на первое место и стремится к миру в Украине и мире в целом». Решение о возобновлении поставок вооружений Киеву последовало сразу после завершения проверки всех военных программ помощи, пояснила Келли.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отверг причастность к заморозке поставок оружия. По словам американского президента, он лишь распорядился проверить запасы Пентагона после ударов по Ирану, но при этом не приостанавливал помощь. В ночь на 10 июля агентства AP и Reuters сообщили о возобновлении поставок артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS Украине.

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По информации источников Politico, в Европе также растет тревога из-за возможного сокращения американского военного присутствия на континенте. Обзор стратегии Пентагона по размещению сил во всем мире, который возглавляет Элбридж Колби, должен завершиться в августе. Взгляды главы политического отдела ведомства на перенос акцента с Европы в сторону Индо-Тихоокеанского региона вызывают опасения среди союзников, которые могут потерять часть американских войск. На данный момент страны с крупным контингентом США, такие как Германия, Польша, Италия и Великобритания, не имеют ясности относительно будущего американских баз, отмечается в публикации.