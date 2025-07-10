EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рождение ребенка можно будет запланировать на «Госуслугах»

2 минуты чтения 10:22

В этом году на портале «Госуслуги» появится 35 новых сценариев взаимодействия граждан и бизнеса с государством — так называемых «жизненных ситуаций». Как сообщили РИА «Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, среди них предусмотрены сервисы, связанные с планированием семьи и рождением ребенка, поддержкой россиян за рубежом, а также запуск платформы «Мой питомец», которая объединит данные о домашних животных, их состоянии здоровья и ветеринарных клиниках.

«Сервисы «жизненные ситуации» – это новый этап эволюции оказания государственных услуг. Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через «одно окно» — в МФЦ и на «Госуслуги» через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тысячи. Чтобы проще в них ориентироваться объединяем их по принципу «жизненных ситуаций» — граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте», — сказал Григоренко.

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

Кроме того, на обновленном портале будут предусмотрены цифровые сценарии для поступления в колледжи и техникумы, записи детей в кружки и секции, организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, оформления социального обслуживания, участия в волонтерских проектах и прохождения диспансеризации.

Также с помощью «Госуслуг», как утверждается, можно будет урегулировать вопросы, связанные с владением оружием и самоходной техникой, дистанционно запустить бизнес, зарегистрировать IT-компанию или транспортное предприятие. Пользователям станет доступно оформление налоговых вычетов, обращение к нотариусу, получение бесплатной юридической помощи, а также инструменты для решения сложных жизненных обстоятельств — таких как потеря близкого человека или установление инвалидности.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
Мир6 минут чтения

«Жизненные ситуации» внедрили на портале «Госуслуги» в 2023 году. В среднем каждая из таких цифровых схем включает около 17 взаимосвязанных услуг. На сегодняшний день функционирует 35 подобных сервисов. Наибольшей востребованностью пользуются сценарии, связанные со строительством индивидуального жилья, выходом на пенсию, а также заменой и восстановлением документов. Помимо этого, платформа предлагает решения для запуска ювелирного производства, открытия частной школы, детского сада, туристического объекта или компании, аптеки, ветеринарной клиники, радиостанции и предприятий, связанных с производством алкоголя.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования