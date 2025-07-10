Россияне рассказали о своей финансовой подушке безопасности

Среднестатическому россиянину хватит имеющихся у него накоплений, чтобы прожить без зарплаты четыре месяца. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые публикует РБК.

Так, в ходе исследования 13% респондентов заявили, что смогут прожить без зарплаты менее месяца. По словам 24% опрошенных, их накоплений достаточно, чтобы прожить от одного до двух месяцев. При этом 12% респондентов утверждают, что их финансовой подушки безопасности хватит на срок от трех до шести месяцев. Еще 7% опрошенных рассказали, что имеющиеся накопления позволят им прожить без зарплаты от шести месяцев до года. И, наконец, 6% респондентов убеждены, что смогут жить на одни сбережения более года.

В то же время 38% опрошенных россиян признались, что вообще не имеют никаких накоплений.

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По результатам опроса также выяснилось, что в последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам. Так, по сравнению с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2023 году. доля россиян ведущих учет своих трат выросла на 12 процентных пунктов и составила 78%. В свою очередь, доля респондентов, которые заранее планируют свой бюджет увеличилась на 10 процентных пунктов до 80%.

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Исследование также показало, что женщины относятся к своим финансам внимательнее, чем мужчины. Так, они чаще планируют расходы на длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.