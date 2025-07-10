EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали о своей финансовой подушке безопасности

2 минуты чтения 09:23

Среднестатическому россиянину хватит имеющихся у него накоплений, чтобы прожить без зарплаты четыре месяца. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые публикует РБК.

Так, в ходе исследования 13% респондентов заявили, что смогут прожить без зарплаты менее месяца. По словам 24% опрошенных, их накоплений достаточно, чтобы прожить от одного до двух месяцев. При этом 12% респондентов утверждают, что их финансовой подушки безопасности хватит на срок от трех до шести месяцев. Еще 7% опрошенных рассказали, что имеющиеся накопления позволят им прожить без зарплаты от шести месяцев до года. И, наконец, 6% респондентов убеждены, что смогут жить на одни сбережения более года.

В то же время 38% опрошенных россиян признались, что вообще не имеют никаких накоплений. 

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

По результатам опроса также выяснилось, что в последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам. Так, по сравнению с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2023 году. доля россиян ведущих учет своих трат выросла на 12 процентных пунктов и составила 78%. В свою очередь, доля респондентов, которые заранее планируют свой бюджет увеличилась на 10 процентных пунктов до 80%.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
Мир6 минут чтения

Исследование также показало, что женщины относятся к своим финансам внимательнее, чем мужчины. Так, они чаще планируют расходы на длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования