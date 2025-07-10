Российские кинопрокатчики рассказали о массовом переносе премьер зарубежных фильмов

Премьеры более десятка зарубежных фильмов в России отложили на несколько недель из-за проблем с получением прокатного удостоверения от властей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в киносетях и компаниях-дистрибьюторах. Также об изменении даты начала проката в России ряда иностранных картин сообщил отраслевой телеграм-канал Cinemaplex.

Собеседники РБК рассказали, что речь идет о фильмах, которые должны были выйти на большой экран в России в июле и августе. В частности, 24 июля одновременно с мировой премьерой кинопрокатная компания «Вольга» должна была представить германо-британский мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при». Однако 9 июля представители компании сообщили о переносе премьеры ленты в России на 14 августа. Также было объявлено о переносе премьеры еще одной анимационной ленты – «Зверопоезд» – с 14 августа на 11 сентября.

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В свою очередь, компания World Pictures перенесла начало проката в России фильма «Пункт назначения: высотка 613» более чем на месяц. Кроме того, компания Global Film перенесла на две недели премьеру картины «Взвести курки», а «Кинологистика» — хоррора «Улыбка. Новый кошмар».

Как утверждает Cinemaplex, причиной переносов премьер стали задержки в выдаче прокатных удостоверений министерством культуры.

По словам глава «Кинологистики» Анатолия Сергеева, формально порядок выдачи прокатных удостоверений в России не менялся уже несколько десятков лет, однако теперь власти стали строже относиться к соблюдению кинопрокатчиками существующих требований.

Так, среди прочего, для получения прокатного удостоверения кинопрокатчикам необходимо сдать соответствующий фильм в Госфильмофонд для подтверждения технических характеристик. На это, согласно действующим правилам, отводится 25 дней.

При этом, как пояснил Сергеев, до сих пор Минкультуры шло навстречу кинопрокатчикам, которые «в 90 процентах случаев делают все в режиме тотального цейтнота», и «позволяло подать фильм и документы, не дожидаясь штампа Госфильмофонда». Однако сейчас, по словам главы «Кинологистики», «почему-то все изменилось». При этом Сергеев отметил, что изменения коснулись только выдачи прокатных удостоверений для зарубежных фильмов. «С российскими пока такой проблемы нет», – утверждает он.

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Еще один собеседник РБК связал происходящее с обсуждением в Госдуме законопроекта, предполагающего, что прокатные удостоверения нужно будет получать в том числе для контента в онлайн-кинотеатрах. В связи с этим стриминговые сервисы начали массово подавать заявления в Минкультуры, чем спровоцировали коллапс в ведомстве.

«В результате там просто перегруз. Крупным прокатчикам удается договориться о проверке вне очереди, а мелких откладывают», – пояснил источник издания. С таким объяснением причин происходящего согласился и еще один собеседник РБК в крупной киносети.