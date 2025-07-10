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Экономика

СМИ: миллиардеры продают места на своих частных самолетах в секретных чатах

2 минуты чтения 10:52 | Обновлено: 10:55

Миллиардеры из США, недовольные задержками и качеством услуг на обычных авиаперелетах, придумали способ летать частными джетами и снижать свои расходы — они создают чаты по приглашениям в WhatsApp и приглашают их участников полететь вместе, сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые участники чатов продают места на своих собственных самолетах, присутствуют в группах и брокеры, которые размещают в них объявления — так они значительно экономят на рекламе и общаются напрямую с заинтересованной аудиторией. В одной из таких групп замечено почти 700 участников.

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«Я понимаю, что иногда вы не хотите тратить от 25 тысяч до 30 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк, но вы можете потратить три или четыре», — рассказал инвестор Арик Кислин, создавший собственную группу для перелетов на острова Теркс и Кайкос. Такие группы, по мнению журналистов, удовлетворяют запросы людей, желающих получить роскошь по экономной цене.

Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что до пандемии Covid-19 многие пассажиры частных джетов предлагали своим знакомым бесплатные совместные полеты, однако сегодня такие предложения становятся все менее распространенными. Сами брокеры начали успешно продавать места на «мертвые» рейсы. Так в этой сфере называют полеты, выполняющиеся без пассажиров. Это происходит, например, при отправке самолета к клиенту.

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При этом на данный момент журналистам не удалось получить информацию о том, соответствуют ли такие продажи мест на частных самолетах законодательству США. Операторы перевозок должны проходить отдельную процедуру сертификации, а федеральное управление гражданской авиации США ранее «преследовало» аккаунты в Instagram и группы в Facebook, где пользователи продавали места на перелеты на частных самолетах.

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