Канцлер Германии обратился к Путину и Трампу

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с двумя политическими посланиями — Владимиру Путину и Дональду Трампу. Заявления прозвучали на конференции в Риме, посвященной вопросам восстановления Украины, пишет РБК.

Выступая перед участниками форума, Мерц подчеркнул, что адресует лидерам двух стран отдельные послания. Он начал с Владимира Путина. Обращаясь к нему, глава правительства ФРГ заявил: «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся».

Следом он обратился к американскому президенту. «Оставайтесь с нами, оставайтесь с европейцами — мы с вами на одной стороне», — заявил Фридрих Мерц. По его словам, Европа и США разделяют общие интересы, стремятся к миру и стабильности.

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Мерц также поблагодарил союзников в Европе за оказываемую Украине помощь и подтвердил, что Берлин продолжит поддержку Киева, в том числе в военной сфере. Ранее в конце мая канцлер заявил о готовности Германии помочь Украине в производстве ракет большей дальности. Кроме того, СМИ сообщали, что Киев направил в Берлин тайный запрос на поставку дополнительных систем IRIS-T — как средней, так и малой дальности — и десятков ракет к ним.

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Москва, в свою очередь, резко критикует военную помощь Украине со стороны Запада. В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Германия прямо втягивается в эту войну», комментируя снятие ограничений на использование западного оружия для ударов по целям на территории России. В Госдуме позже заявили, что поставка вооружений Украине может стать причиной прямого столкновения России и ФРГ.