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Политика

Франция и Британия объединят усилия по ядерному сдерживанию на фоне угроз от России

2 минуты чтения 23:14 10 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о совместной координации ядерного сдерживания в Европе, сообщает Reuters. Об этом политики заявили после окончания трехдневного государственного визита Макрона в Великобританию.

«Сегодня утром мы подписали декларацию Northward впервые подтвердив, что мы координируем наши независимые меры ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза этому континенту вызовет ответную реакцию наших двух стран. Нет более убедительного доказательства важности этих отношений», — заявил Стармер.

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Макрон сообщил, что Франция и Великобритания основали общий наблюдательный комитет для координации сотрудничества в сфере ядерного оружия. «Решение заключается в том, что мы не исключаем координацию наших соответствующих средств сдерживания. Это послание, которое должны услышать наши партнеры и противники», — пояснил президент Франции.

Макрон отметил, что декларация о ядерном сдерживании не относится к проекту европейских стран по созданию коалиции, которая могла бы контролировать прекращение огня в Украине в случае перемирия с Россией.

О том, что Франция и Германия могут подписать соглашение о ядерном сдерживании, вчера сообщило издание Politico.

Издание Foreign Affairs ранее опубликовало материал о том, что Европа столкнулась с «ядерной трилеммой». Авторы отметили, что европейским странам необходимо одновременно обеспечить надежное и эффективное сдерживание России, добиться стратегической стабильности и не допустить появления новых ядерных держав.

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После того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США и попытался договориться о прекращении огня в Украине напрямую с Россией, Франция начала рассматривать сценарии, при которых США выведут свои ядерные силы из Европы, писало издание The Telegraph со ссылкой на французского чиновника.

По данным источника The Telegraph, французские власти задумались о возможности перебросить свои истребители, оснащенные ядерным оружием, в Германию. Немецкий дипломат сообщил изданию, что Великобритания в таком случае также может разместить свои ядерные силы в ФРГ.

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