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Общество

Жару и грозу пообещали москвичам

2 минуты чтения 08:05 | Обновлено: 08:08

В Москве 9 июля сохранится жаркая погода, несмотря на кратковременные дожди и возможную грозу, следует из прогноза Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице, как ожидается, поднимется до 33 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы — около 745 миллиметров ртутного столба.

Столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, выходящего с юго-запада в районы Беларуси, пояснил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«[Циклон] продолжит поставлять к берегам Москвы-реки массы хорошо прогретого и неустойчивого воздуха, что вновь станет причиной локальных грозовых дождей, местами с градом и шквалами, и поднимет столбики термометров до субтропических температур», — добавил синоптик. 

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По его прогнозу, днем воздух в Москве прогреется до +31…+33 градусов, а в Московской области ожидается +29…+34 градуса. Четверг обещают без осадков, ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34 градуса.

О том, что жителей европейской части России в ближайшие дни ожидает аномальная жара, накануне сообщил научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, в отдельных регионах температура значительно превысит климатическую норму.

По данным синоптика, в Центральном Черноземье — Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях — объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары — там ожидается до 38 градусов. Жарко будет и в более северных областях — в Калуге и Туле столбики термометров могут подняться до 36–37 градусов.

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