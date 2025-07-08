Аномальная жара накроет европейскую часть России

Жителей европейской части России в ближайшие дни ждет аномально жаркая погода. Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в ряде регионов существенно превысит климатическую норму.

По данным синоптика, в Центральном Черноземье — Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях — объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары: ожидается до 38 градусов. Жарко будет и в более северных областях — в Калуге и Туле столбики термометров могут подняться до 36–37 градусов.

На юге страны жара окажется еще интенсивнее. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях прогнозируется до 40 градусов тепла. По словам Вильфанда, это на четыре–пять градусов выше нормы для этого времени года.

Единственным относительно прохладным регионом на европейской территории России останется Северо-Запад. В Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях сохранится влияние циклона, пройдут дожди и грозы, ветер может достигать 17 метров в секунду, а температура воздуха составит 20–22 градуса.

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Напомним, в конце июня — начале июля аномальная жара охватила и Европу. Температурные рекорды были зафиксированы в Испании, Италии, Франции, Греции и других странах. В Берлине фиксировали +38 °C, в Мадриде и Будапеште — +37 °C, в Варшаве и Риме — +36 °C. В июне в Испании был зафиксирован температурный рекорд 2025 года — 46 °C, а в Португалии — 46,6 °C в тени.

Европейские власти советовали не выходить на улицу в жаркие часы, пить больше воды и следить за состоянием пожилых и хронически больных людей.