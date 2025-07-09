Российские власти «отжали» у бизнеса активы на триллионы рублей

За последние три года российское государство изъяло или взяло под контроль активы на сумму 3,9 триллиона рублей — это эквивалент месячных расходов федерального бюджета или около 2% ВВП. Такие данные приводит адвокатское бюро NSP, отслеживающее иски Генпрокуратуры и акты временного управления имуществом, пишет «Коммерсантъ».

Согласно исследованию, с начала 2021 года по июль 2024-го наибольший объем активов — 1,54 триллиона рублей — был изъят по закону о стратегических обществах. Еще 1,07 триллиона рублей — по делам, связанным с коррупцией, 621,5 миллиарда — из-за неэффективного управления, 385,4 миллиарда — в связи с нарушениями при приватизации, 181,8 миллиарда — под предлогом борьбы с экстремизмом. Новые владельцы уже успели подать исков к бывшим на сумму около 47,8 миллиарда рублей — суды в большинстве случаев встают на сторону истцов.

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Только за последний год объемы конфискаций выросли в три раза: годом ранее сумма изъятого имущества составляла 1,3 триллиона рублей. Количество дел Генпрокуратуры увеличилось с 85 до 99, однако в каждом иске может фигурировать десятки объектов — от заводов до земельных участков и самолетов. Решения по таким делам, как правило, принимаются за одно заседание, весь процесс занимает около двух месяцев.

Юристы NSP предупреждают, что основания для изъятия собственности могут быть самыми разными, но внимание судов часто привлекает не только предмет иска, но и личность бенефициара. Наличие второго гражданства, зарубежной недвижимости или регистрация дивидендов на иностранные холдинги — особенно в «недружественных» юрисдикциях вроде Кипра или Нидерландов — рассматриваются как отягчающие факторы. В связи с этим юристы рекомендуют бизнесу отказаться от любых связей с Западом и рассмотреть возможность привлечения государственно ориентированных партнеров в акционерный капитал.

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Особый случай — иностранные активы, которые не могут быть конфискованы по международным соглашениям. Такие предприятия передаются во временное управление Росимущества по указам Владимира Путина. За год их число выросло с 9 до 16. Один из новых примеров — принадлежащий люксембургской компании завод «Нижегородский химфармзавод», управление которым весной 2025 года было передано ООО «Фармирус».

В основе происходящего лежит конфликт между экономической логикой и соображениями безопасности, отмечают эксперты. После начала войны в Украине запрос на защиту собственности уступил место логике мобилизационной экономики. Дополнительным фактором стало ужесточение санкций, в том числе попытки Запада заморозить и конфисковать российские активы за границей.