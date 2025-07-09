В России резко упало производство водки

Выпуск водки в России за первую половину 2025 года сократился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, крепких спиртных напитков произведено на 16% меньше. При этом потребление алкоголя продолжает расти, сообщает Politico со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Журналисты, используя данные российской аудиторской компании «Финэкспертиза», отмечают, что в 2024 году жители России установили показатели потребления неводочных напитков, ставшие рекордными за последние восемь лет, потребление водки оставалось устойчивым. Это противоречит заявлениям Владимира Путина о том, что россияне отдают предпочтение спорту вместо употребления спиртных напитков.

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Politico отмечает, что водка остается самым популярным спиртным напитком среди россиян, ее доля в годовом обороте достигает 60%. Снижение же показателей производства, как отмечают журналисты, может быть связано с ростом цен на алкоголь и санкциями против России, которые ввели страны Запада.

Одним из основных ограничений, повлиявших на производство водки, издание считает запрет на поставки российского алкоголя в страны ЕС. В тексте материала отмечается, что именно из-за него резко сократились общие показатели экспортной выручки, что признают власти российских регионов.

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Запрет на поставки российского алкоголя в ЕС был принят в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России в июле 2022 года, спиртные напитки из России нельзя также поставлять в США и Канаду, которые ввели эти ограничения в марте 2022 года и в феврале 2023 года соответственно.

Российские эксперты признавали, что на три этих рынка приходилось до трети всего объема российского экспорта водки. Однако ранее производители считали, что запреты не скажутся на показателях производства.