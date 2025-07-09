Мужчину укусила залетевшая в дом летучая мышь

В Сергиево-Посадском городском округе летучая мышь укусила местного жителя, сообщило Министерство сельского хозяйства Подмосковья. По данным чиновников, животное залетело в один из частных домов и село на спину мужчины. Когда он попытался смахнуть летучую мышь, она укусила его.

Ветеринары отметили, что действия мужчины после укуса летучей мыши можно назвать «хорошим примером». Он сразу обратился в травмпункт, а животное отнес на ветстанцию на карантин. Ветеринары в течение 10 дней кормили и поили летучую мышь, наблюдая за ее поведением.

Самые смертельно опасные озера мира Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки Мир 11 минут чтения

За 10 дней признаков бешенства у мыши обнаружено не было, поэтому врачи отменили карантин и выпустили ее на волю. «И хоть большинство особей, обитающих на территории России, не представляют для человека опасности, осторожность никогда не бывает лишней», — отметили в Россельхознадзоре. Чиновники добавили, что летучая мышь может укусить и питомцев, поэтому важно делать им вакцины от бешенства.

В начале июля 50-летний австралиец умер спустя несколько месяцев после укуса летучей мыши. Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что он заразился лиссавирусом австралийских летучих мышей, и призвало население не прикасаться к этим животным.

«Мы знаем, что в 2024 году 118 человек нуждались в медицинском обследовании после укусов или царапин летучих мышей, но это первый подтвержденный случай вируса в Новом Южном Уэльсе и четвертый случай в Австралии», — заявила директор по охране здоровья Кира Глазго. По данным The Guardian, впервые это заболевание было выявлено в Австралии в мае 1996 года.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию Мир 6 минут чтения

Вчера Роспотребнадзор заявил, что в России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей, так как этот вирус не передается от человека к человеку и переносится только определенным видом летучих мышей, обитающих в Австралии.

Роспотребнадзор объяснил, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Этот вирус передается от летучих мышей через укусы или царапины и поражает центральную нервную систему. В случае, если симптомы заболевания проявились, лечение уже невозможно, поэтому необходимо вакцинироваться сразу после укуса. Чиновники отметили, что в Институте «Вектор» был разработан собственный метод лабораторного обнаружения лиссавирусов.