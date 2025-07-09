Студентка собрала миллионы на организацию выпускного и исчезла

Студенты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге пожаловались на угрозу срыва выпускного, на организацию которого они собрали около семи миллионов рублей. По их словам, собиравшая бюджет сокурсница заявила о пропаже денег, а затем перестала отвечать на звонки. Об этом пишет «Фонтанка».

Выпускной студентов должен был пройти 12 июля в банкетном зале ресторана в Петергофе. В конце августа прошлого года они выбрали инициативную группу для организации праздника, в которую вошла студентка Юлия (имя изменено). Больше полугода вместе с другими студентами она занималась выбором банкетного зала, меню, развлечений на выпускной и многого другого. Кроме того, как сообщается, девушка организовала сбор денег, и около четырехсот человек перевели ей по 18 тысяч рублей.

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Всего студенты шестого курса собрали около семи миллионов рублей. 6 июля девушка призналась сокурсникам, что потеряла полученные деньги — это около пяти миллионов рублей. До этого, как сообщается, в течение дня, она придумывала «различные отговорки» — ссылалась на занятость из-за работы, а затем на сбои при переводе денег организаторам через банкомат.

Студенты обратились в полицию, а на следующий день уведомили деканат о случившемся.

«Сейчас мы с другими выпускниками активно ищем площадку для проведения выпускного, ведь мы ждали его шесть лет. Много кто не готов отдавать еще деньги, у многих потеряно доверие, состоится ли выпускной — пока неизвестно, так как за три дня очень сложно что-то найти и организовать. Очень приятно, что в стороне от этой ситуации не остался деканат, вопрос поднимался в университете, все приглашенные преподаватели готовы вложить свои деньги в новый праздник», — рассказала одна из выпускниц.

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По словам студентов, сама Юлия с тех пор не общается практически ни с кем из них — девушка не отвечает на их звонки и закрыла для них доступ к своей странице в соцсетях.