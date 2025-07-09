Руководство дочки «Ростеха» выдало себе многомиллионные премии

Президент группы компаний по производству микроэлектроники «Элемент» Илья Иванцов и три его заместителя в прошлом году получили 393,3 миллиона рублей в виде премий, следует из отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс», на которую обратило внимание издание CNews.

Согласно документу, который обнаружило издание, в 2024 году топ-менеджеры группы получили премии на сумму 393,9 миллиона рублей, зарплаты — 61,8 миллиона рублей и отпускные — 27,8 миллиона. В компании четыре руководителя: президент, вице-президент по безопасности, вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам и вице-президент по финансам и инвестициям.

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Имена получателей премии в документе не указаны. Известно, что в прошлом году президентом «Элемента» на срок до 2027 года был повторно назначен Илья Иванцов. Как выяснило CNews, по состоянию на сентябрь вице-президентом по безопасности компании был Вадим Баланин, а в отчетности за 2023 год указано, что вице-президентом по финансам работал Олег Хазов, а по имущественным вопросам — Михаил Котляков.

Собеседник издания на рынке электроники сообщил, что премии «Элемента» составляют около 0,9% от годовой выручки компании. По его словам, в крупных частных и публичных компаниях мировой микроэлектронной отрасли премии топ-менеджменту обычно в 3-9 раз меньше, а в исключительных случаях — при IPO, слияниях или крайне успешных рыночных результатах — могут доходить до 0,5–0,6%.

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«Если предположить, что премии поделены между четырьмя управленцами, это в среднем почти по 100 млн рублей на человека в год. Это уровень компенсаций, характерный скорее для международных технологических гигантов с мультинациональной выручкой, чем для предприятия, работающего в рамках российской микроэлектроники, в том числе под государственным контролем», — заявил собеседник CNews.

Группу «Элемент» в 2019 году создала государственная корпорация «Ростех» совместно с инвестиционной компанией АФК «Система», следует из информации на сайте организации. «Элементу» принадлежат контрольные доли 20 ведущих предприятий по разработке и производству микроэлектроники. Собеседник рассказал CNews, что «Элемент» принадлежит «Ростеху» через АО «РТ-Развитие бизнеса».