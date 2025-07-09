Правительство разрешило сплошные вырубки леса на Байкале

Спустя два года обсуждений правительство одобрило для принятия во втором чтении законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса в центральной экологической зоне Байкала. Информацию об этом «Коммерсанту» подтвердили в Минприроды.

Поправки в закон «Об охране озера Байкал» были приняты Госдумой в первом чтении еще в июле 2023 года. Авторы инициативы предлагали разрешить проводить до 2030 года работы по сплошным вырубкам деревьев в центральной экологической зоне Байкала (ЦЭЗ БПТ), а также строить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, точки питания и туалеты, объясняя это заботой о местных жителях.

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Проект также позволял переводить земли лесного фонда в другие категории для создания «военных и гражданских захоронений». К документу прилагался список из 75 участков площадью до 600 гектаров, где можно было рубить лес и строить гидротехнические сооружения. По данным издания, в актуальной версии этот список отсутствует.

В Госдуме тогда назвали законопроект «похоронами священного озера». В конце 2023 года правительство потребовало доработать проект, указав на то, что предложение узаконить сплошные рубки и перевод земель лесного фонда в другую категорию в ЦЭЗ БПТ противоречит Лесному кодексу.

Несмотря на это, спустя два года, поправки все же одобрили. Минприроды заявило изданию, что документ направлен на то, чтобы дать местным жителям «шанс жить в комфортных условиях» с отремонтированными дорогами, канализацией и коммунальными объектами. При этом ведомство подчеркнуло, что центральная экологическая зона Байкала будет сохранять «самый высокий правозащитный и природоохранный статус».

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8 июля Минприроды также сообщило, что сплошные вырубки в этой зоне разрешат только на «определенных участках», где деревья пострадали от болезней, вредителей или лесных пожаров.

Тем временем экологи бьют тревогу и предупреждают, что снятие запрета на вырубку деревьев «станет стимулом к уничтожению здоровых насаждений, например, путем поджога для признания их погибшими и коммерческого использования древесины».



