Москвичке прислали радиоактивную статуэтку из Германии

Российские таможенники обнаружили в посылке, отправленной из Германии, радиоактивную керамическую статуэтку попугая. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

Пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина рассказала РБК, что специалисты проверили опасную посылку с помощью системы стационарного радиационного контроля «Янтарь» и выяснили, что уровень радиационного излучения превышал норму в 20 раз.

«В ходе досмотра и спектрометрического анализа изделия на его поверхности выявлено наличие радионуклида радий-226 (Ra226)», — рассказала Гребенкина.

По ее словам, эксперты предположили, что радионуклид мог быть в составе краски, которой покрыта статуэтка. В итоге российские таможенники признали посылку опасной и отправили ее обратно в Германию.

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В январе 2024 года в московском аэропорту Внуково в ходе проверки багажа пассажира из Узбекистана таможенники нашли радиоактивную модель танка, изготовленную из металла. В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что источником повышенного уровня ионизирующего излучения были часы встроенные в подставку модели.

Приборы показали, что на поверхности часов мощность дозы ионизирующего излучения оказалась в 56 раз выше естественного радиационного фона и составила 6,16 мкЗв/ч. Тогда сообщалось, что, предположительно, в статуэтке содержался радий-226.

В январе этого года в Домодедово сотрудники таможни обнаружили в багаже вернувшейся из Индии российской туристки вулканическую лаву, которая оказалась радиоактивной. Уровень излучения тогда в 15 раз превышал допустимый.