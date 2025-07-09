Каждого пятого россиянина принуждали уходить в отпуск

Согласно опросу платформы для поиска вакансия HeadHunter, 17% россиян сталкивались с принуждением уходить в отпуск, сообщает РИАМО. Чаще всего работодатели просто настойчиво уговаривают уйти в отпуск, но в некоторых случаях даже угрожают увольнением.

Среди IT-специалистов давление со стороны работодателей наиболее распространено: так ответили 33% опрошенных. Также о принуждении к отпуску сообщили 22% занятых в сфере логистики и транспорта, 21% представителей гостиничного бизнеса и 20% маркетологов. Требования отдохнуть получают только 7% обслуживающего персонала и 10% преподавателей и ученых.

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Чаще всего о принуждении к отпуску сообщали жители Ростовской (27%) и Нижегородской (25%) областей, а также Краснодарского края и Тюменской области (по 23%). Реже всего с таким сталкиваются работники из ХМАО (10%) и Омской области (7%).

Мужчины уходят в принудительный отпуск чаще женщин — 21% против 15%. С таким давлением чаще сталкиваются специалисты в возрасте от 25 до 44 лет (18-19%).

Три четверти участников исследования ответили, что их «мягко» принуждали к отпуску угрозами и уговорами. Каждый десятый специалист сказал, что ему угрожали списанием отпускных дней, а каждый двадцатый получал угрозы увольнением.

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«Мягкое принуждение» чаще встречается в административной сфере (84%), бухгалтерии (83%) и IT (82%). Самая большая доля людей, получавших угрозы списания отпускных дней, оказалась в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Ранее РБК со ссылкой на опрос HeadHunter сообщил, что 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день.