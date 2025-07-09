EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Одна из крупнейших энергокомпаний России пожаловалась на тяжелое финансовое положение

2 минуты чтения 17:45

Генеральный директор одной из крупнейших энергетических компаний России «РусГидро» Дмитрий Хмарин пожаловался на ее тяжелое финансовое положение во время встречи с Владимиром Путиным, передает «Коммерсантъ».

По словам Хмарина, «РусГидро» испытывает проблемы из-за высокой закредитованности и роста цен. Он заявил, что из-за высоких показателей кредитных ставок компания столкнулась с трудностями при привлечении инвестиции, а поднять цены на энергию по рыночным показателям невозможно — деятельность «РусГидро» относится к социальной сфере.

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
Политика7 минут чтения

Хмарин заявил о том, что компании приходится регулярно просить правительство России выделить льготное финансирование и «регулировать» рынок угля, который, по словам гендиректора, «составляет большую долю» в себестоимости «РусГидро».

«Коммерсантъ» отмечает, что убыток компании по итогам 2024 года составил более 61 миллиарда рублей. Причиной этого в «РусГидро» посчитали «обесценение основных производственных активов» энергокомпаний Дальнего Востока и рост расходов, произошедший из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
Мир6 минут чтения

При этом в отчете компания утверждала, что стоимость ее активов за год увечилась на 17,3%, а долговая нагрузка «сохранилась на приемлемом уровне». С начала 2025 года Центробанк России не повышал показатель ключевой ставки, 6 июня регулятор снизил его на один процентный пункт — до 20%.

Ранее российские СМИ сообщали, что правительство России предлагает решить финансовые проблемы «РусГидро» за счет отказа от выплат дивидендов акционерам компании до 2028 года, а также ускоренного внедрения «рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Экономический эффект от прекращения выплаты дивидендов источники оценили в 125-150 миллиардов рублей, долги компании при этом практически достигли отметки в 600 миллиардов рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования