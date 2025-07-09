Одна из крупнейших энергокомпаний России пожаловалась на тяжелое финансовое положение

Генеральный директор одной из крупнейших энергетических компаний России «РусГидро» Дмитрий Хмарин пожаловался на ее тяжелое финансовое положение во время встречи с Владимиром Путиным, передает «Коммерсантъ».

По словам Хмарина, «РусГидро» испытывает проблемы из-за высокой закредитованности и роста цен. Он заявил, что из-за высоких показателей кредитных ставок компания столкнулась с трудностями при привлечении инвестиции, а поднять цены на энергию по рыночным показателям невозможно — деятельность «РусГидро» относится к социальной сфере.

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Хмарин заявил о том, что компании приходится регулярно просить правительство России выделить льготное финансирование и «регулировать» рынок угля, который, по словам гендиректора, «составляет большую долю» в себестоимости «РусГидро».

«Коммерсантъ» отмечает, что убыток компании по итогам 2024 года составил более 61 миллиарда рублей. Причиной этого в «РусГидро» посчитали «обесценение основных производственных активов» энергокомпаний Дальнего Востока и рост расходов, произошедший из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

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При этом в отчете компания утверждала, что стоимость ее активов за год увечилась на 17,3%, а долговая нагрузка «сохранилась на приемлемом уровне». С начала 2025 года Центробанк России не повышал показатель ключевой ставки, 6 июня регулятор снизил его на один процентный пункт — до 20%.

Ранее российские СМИ сообщали, что правительство России предлагает решить финансовые проблемы «РусГидро» за счет отказа от выплат дивидендов акционерам компании до 2028 года, а также ускоренного внедрения «рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Экономический эффект от прекращения выплаты дивидендов источники оценили в 125-150 миллиардов рублей, долги компании при этом практически достигли отметки в 600 миллиардов рублей.