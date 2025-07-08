Число женщин репродуктивного возраста резко сократится в ближайшие 20 лет

В России стремительно сокращается число женщин репродуктивного возраста, заявила вице-премьер-министр Татьяна Голикова. По ее словам, к 2046 году их число уменьшится с 34 миллионов до 27 миллионов, пишет ТАСС.

На заседании фракции КПРФ Голикова заявила, что при формировании первой концепции демографической политики показатели превышали 39 миллионов. «Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — утверждает вице-премьер.

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По словам Голиковой, уже в следующем году численность женщин в возрасте 20–29 лет достигнет минимального показателя — 7,18 миллиона человек. Рост этой возрастной группы ожидается только к 2038 году, когда она может увеличиться до 9,38 миллиона.

При этом, как отметила вице-премьер, среди россиян по-прежнему сохраняется ориентация на двух- и трехдетную семью.

«Соответственно, так считают 38% и 39%. 10 лет назад россияне ориентировались на одного или двух детей. На одного ориентировались 53%, а на троих — 28%. Ну и должна сказать, что за 10 лет заметно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка — с 10% до 3%», — отметила Голикова.

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Вице-премьер также рассказала о росте числа отказавшихся от аборта женщин. По ее словам, доля таких россиянок приблизилась к 25%.

«Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать. Но, тем не менее, благодаря этому в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. И при нашей ситуации это достаточно хороший показатель», — сказала она.

Кроме того, Голикова отметила, что в России растет доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За последние пять лет количество таких процедур увеличилось на 27%, достигнув 109 тысяч. В 2024 году после ЭКО в стране родилось чуть более 32 тысяч детей.