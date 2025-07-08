В Кремле «шокированы» самоубийством Старовойта

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле были «шокированы» новостью о самоубийстве бывшего главы Минтранса Романа Старовойта. Его высказывание приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Во время брифинга Пескова спросили о том, как Путин воспринял самоубийство Старовойта и почему не выразил соболезнования. Песков в ответ заявил, что «не хотел бы ничего комментировать на эту тему», и добавил, что Путину доложили о смерти чиновника «незамедлительно».

«Конечно же, информация такого рода всегда такая трагическая и печальная. <﻿…﻿> Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. Но идет следствие, и как раз это следствие и признано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но это не с руки делать нам», — заявил Песков.

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7 июля стало известно, что Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта. Позже, в этот же день, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что уволенный чиновник покончил с собой. Позже эту информацию подтвердил Следственный комитет.

Согласно основной версии СК, тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в Одинцовском городском округе в его личном автомобиле. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что против него мог дать показания бывший глава Курской Области Алексей Смирнов, который был арестован по обвинению в хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Точная дата предполагаемого самоубийства Старовойта пока остается неустановленной — власти и СМИ озвучивают разные сведения. Так, Forbes со ссылкой на близкий к следственным органам неназванный источник сообщил, что чиновник застрелился, предположительно, в ночь с субботы на воскресенье. РБК со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах пишет, что тело Старовойта обнаружили 5 июля.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza, в свою очередь, утверждает, что Старовойт появился на работе 7 июля — его якобы видели на совещании днем, незадолго до официального объявления об отставке. После этого, как пишет телеграм-канал, он уехал домой.

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После известия о гибели Романа Старовойта телеграм-каналы Mash, Baza и телеканал «РЕН ТВ» сообщили о смерти еще одного чиновника Минтранса — заместителя начальника отдела управления имуществом Росжелдора Андрея Корнейчука. По словам их анонимных источников, 42-летний чиновник умер прямо во время совещания: он встал, потерял сознание и упал на пол. Причиной смерти, как сообщает «РЕН ТВ», стала остановка сердца.

Вечером 7 июля пресс-служба Минтранса опубликовала соболезнования в связи с самоубийством экс-министра Романа Старовойта, однако не прокомментировала сообщения о смерти Андрея Корнейчука.