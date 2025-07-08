Российский миллиардер решил засудить министра иностранных дел Латвии

Российский предприниматель и обладатель латвийского паспорта Петр Авен обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже. Он обвинил ее в клевете и политической предвзятости, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство LETA.

Клевету и политическую предвзятость Авен увидел в высказывании Браже, опубликованном в газете Diena. Латвийский новостной портал Jauns.lv приводит выдержку из заявления миллиардера: «Чтобы описать, насколько опасно было бы исключить Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко сказала Diena: «Он личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают»».

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По словам Авена, он никогда не занимался отмыванием денег или какой-либо другой преступной деятельностью, и «особенно в интересах президента России Владимира Путина». Поэтому он просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело по статье о клевете.

Латвийские СМИ напоминают, что ранее Авен уже выпустил заявление для прессы с критикой высказывания министра иностранных дел в газете Diene.

Весной прошлого года суд ЕС удовлетворил иск Петра Авена и его делового партнера Михаила Фридмана, которые просили снять с них санкции Евросоюза. По информации СМИ, чтобы выиграть суд, российские миллиардеры продали свои доли в «Альфа-банке» и «Альфа-страховании».

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Однако власти Латвии с таким решением европейского суда не согласились и подали апелляцию. По данным латвийского Минюста, на момент принятия санкций против Авена и Фридмана имелись предварительные доказательства их связи с российским политическим руководством, а также доказательства их финансового участия в аннексии Крыма и дестабилизации Украины.