Почти половина украинцев не верит в процветание страны в будущем

47% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной с массовым оттоком населения. Об этом говорится в новом исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), проведенном в мае–июне 2025 года. Результаты опубликованы в статье «Украинской правды» (УП).

Как отмечает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, еще в декабре 2024 года более 57% респондентов были уверены, что Украина будет процветающей страной в составе ЕС. Однако уже в июне 2025-го доля оптимистов снизилась до 43%, а число пессимистов выросло с 28% до 47%. Для сравнения, в октябре 2022 года в разрушения верили лишь 5% опрошенных, а в процветание — 88%, то есть количество пессимистично настроенных украинцев выросло в девять раз.

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По мнению социологов, на рост тревожных ожиданий повлияли события, связанные с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В частности, украинцы надеялись, что новый президент США выполнит обещание и остановит войну. Однако, как говорится в материале УП, после его инаугурации, заигрываний с Путиным и скандала в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года эти ожидания окончательно развеялись.

Тем не менее, исследование показывает, что украинцы по-прежнему настроены бороться. Абсолютное большинство выступает против территориальных уступок и не приемлет завершения войны на условиях, схожих с капитуляцией. Более того, по словам Грушецкого, наблюдается рост чувства единения: около 60% респондентов считают, что страна движется скорее к сплочению, чем к расколу.