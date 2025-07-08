Упавший на жилой дом в Казани летательный аппарат оказался новейшим российским дроном

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус» упал на жилой дом в дачном поселке «Дубки» в Казани, сообщает РБК.

По данным издания, дрон потерял управление и потерпел крушение во время испытательного полета. На месте крушения начался пожар, который быстро потушили. Пострадавших нет.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что дрон упал вскоре после взлета в одном километре от посадочной полосы аэродрома.

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В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации, который является разработчиком «Альтиуса», РБК сообщили, что взлет нового дрона прошел по плану, однако затем произошла «нештатная ситуация» из-за вмешательства неустановленной системы радио-электронной борьбы. В результате беспилотник потерял связь с навигационными спутниками.

«Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме», — сообщили в пресс-службе.

В июне о скором внедрении в российские войска новейшего российского беспилотника «Альтиус» в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. По его словам, «Альтиус» является российским аналогом турецкого дрона Akinci.

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«Боевая эффективность этого беспилотника [турецкого Akinci] определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 километров», — рассказал Борисов в интервью РБК.

При этом он отметил, что Россия соответствующими боеприпасами располагает и теперь осталось «поженить» эти средства поражения с беспилотным летательным аппаратом.

Борисов также сообщил, что разработка «Альтиуса» находится в финальной стадии, после завершения которой он отправится в серийное производство.