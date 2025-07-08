Экс-главу штаба Надеждина лишили российского гражданства

Бывшего главу штаба Бориса Надеждина, политтехнолога Дмитрия Кисиева, лишили гражданства России из-за «угрозы национальной безопасности». Об этом сам Кисиев рассказал в своем телеграм-канале.

«В теплый и солнечный томский день, когда я шел на тренировку, ко мне подошли сотрудники полиции, задержали «по ориентировке». Доставили в отдел. Заходит сотрудник в балаклаве. Вручает заключение. Меня лишают гражданства России на основании того, что негативно влияю на политическую и социальную стабильность общества. Ни много ни мало, создаю угрозу национальной безопасности», — рассказал он.

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В заключении ФСБ, опубликованном Кисиевым, говорится, что Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом усмотрела в его действиях признаки дестабилизации российского общества и создания «угрозы национальной безопасности».

Дмитрий Кисиев родился в крымском городе Джанкой. По его словам, он получил гражданство России после аннексии Крыма в 2014 году. Решение властей лишить его российского гражданства Кисиев назвал «политическим» и связывает его с подготовкой к избирательной кампании. Он утверждает, что сейчас «активно планирует кампанию в Госдуму», обсуждает стратегию и подбирает кандидатов.

«Занимаешься политикой в России? Нет, мы выдавим тебя в маргинальное поле, уезжай из страны, ничего не делай», — написал политтехнолог и заявил, что намерен обжаловать действия спецслужб в установленном порядке.

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В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за действия, создающие угрозу национальной безопасности или подпадающие под более чем 60 статей Уголовного кодекса. Согласно закону, повторно подать заявление о приеме в гражданство можно не ранее чем через три года.

Конституция прямо запрещает лишать гражданства тех, кто родился в России, однако законы допускают отзыв паспортов у тех, кто приобрел их с нарушением установленных норм. Еще в 2017 году был принят закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства лиц, осужденных за терроризм и экстремизм.



