EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Китай обвинили в атаке немецкого самолета лазером

2 минуты чтения 16:59

Министерство иностранных дел ФРГ обвинило Китай в наведении лазера на самолет, участвовавший в операции Евросоюза Aspides в Красном море, которая была организована для защиты международного судоходства от йеменских боевиков-хуситов, сообщает Politico. Из-за этого посол КНР сегодня был вызван в МИД Германии.

«Опасность для немецкого персонала и срыв операции совершенно неприемлемы», — заявило Министерство иностранных дел Германии. В Министерстве обороны добавили, что полет был отменен, самолет успешно вернулся на аэродром в Джибути, экипаж не пострадал. После этого полеты над Красным морем возобновились.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
Экономика6 минут чтения

Минобороны ФРГ утверждает, что лазер на самолет-разведчик без предупреждения был наведен с китайского военного корабля. Военные объяснили, что на самолете установлена мультисенсорная система, позволяющая отслеживать перемещения на больших морских пространствах.

По данным Reuters, ответа от МИД Китая пока не последовало, а посольство Китая в Берлине пока не ответило на запрос агентства. На сайте МИД КНР и посольства страны в Германии пока нет заявлений об этом инциденте.

Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
Политика3 минуты чтения

Операция Aspides началась в феврале 2024 года, кроме Германии в ней принимают участие Германия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды и Швеция. ФРГ в рамках этой миссии наблюдает за маршрутами судов по международным морским путям. В операции принимают участие 23 военных и гражданских служащих из Германии.

В 2020 году Тихоокеанский флот США обвинил Китай в выстреле лазером по патрульному самолету ВМС США в воздушном пространстве в международных водах, сообщает Reuters. В ответ Китай тогда заявил, что это не соответствует действительности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?
17:00
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования