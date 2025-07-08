Китай обвинили в атаке немецкого самолета лазером

Министерство иностранных дел ФРГ обвинило Китай в наведении лазера на самолет, участвовавший в операции Евросоюза Aspides в Красном море, которая была организована для защиты международного судоходства от йеменских боевиков-хуситов, сообщает Politico. Из-за этого посол КНР сегодня был вызван в МИД Германии.

«Опасность для немецкого персонала и срыв операции совершенно неприемлемы», — заявило Министерство иностранных дел Германии. В Министерстве обороны добавили, что полет был отменен, самолет успешно вернулся на аэродром в Джибути, экипаж не пострадал. После этого полеты над Красным морем возобновились.

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Минобороны ФРГ утверждает, что лазер на самолет-разведчик без предупреждения был наведен с китайского военного корабля. Военные объяснили, что на самолете установлена мультисенсорная система, позволяющая отслеживать перемещения на больших морских пространствах.

По данным Reuters, ответа от МИД Китая пока не последовало, а посольство Китая в Берлине пока не ответило на запрос агентства. На сайте МИД КНР и посольства страны в Германии пока нет заявлений об этом инциденте.

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Операция Aspides началась в феврале 2024 года, кроме Германии в ней принимают участие Германия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды и Швеция. ФРГ в рамках этой миссии наблюдает за маршрутами судов по международным морским путям. В операции принимают участие 23 военных и гражданских служащих из Германии.

В 2020 году Тихоокеанский флот США обвинил Китай в выстреле лазером по патрульному самолету ВМС США в воздушном пространстве в международных водах, сообщает Reuters. В ответ Китай тогда заявил, что это не соответствует действительности.