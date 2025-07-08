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Экономика

СМИ: долги россиян собираются списывать с их счетов без суда

2 минуты чтения 08:09

Правительственная комиссия одобрила поправки в законодательство, согласно которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет списывать долги со счетов россиян без соответствующего решения суда. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров пишет газета «Известия».

По новым правилам, ФНС будет уведомлять предполагаемого должника о наличии задолженности через сервис «Госуслуги» или личный кабинет на своем сайте. После этого у гражданина будет месяц на подачу возражений. Если они так и не поступят, долг будет списан с банковских счетов россиянина автоматически. В случае, если денег на счетах должника не хватает, ФНС передаст дело Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сотрудники которой будут взыскивать недостающие средства за счет имущества гражданина.

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Если же предполагаемый должник все же подаст возражения, то представителям ФНС для взыскания задолженности придется обратиться в суд.

Согласно действующему законодательству для взыскания задолженности по налогам с физического лица ФНС должна обратиться в суд. Тот без проведения заседания выносит решение, которое затем передается для исполнения судебным приставам.

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На данный момент внесудебный порядок списания долгов в России применяется лишь в отношении юридических лиц. Распространить его и на физических лиц предполагается с ноября 2025 года. Как сообщается, списывать долги по новым правилам будут с тех граждан, кто самостоятельно отчитывается перед государством о своих доходах, например, тех, кто подает налоговую декларацию или является самозанятым.

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