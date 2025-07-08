Миллионы китайцев не справляются с долгами

Рост среднего класса и потребительского спроса помог Китаю преобразить свои города и стимулировать вторую по величине экономику мира. Но за фасадом потребительского бума скрывается тревожная тенденция — резкое увеличение долгов домохозяйств. Сегодня более 60% ВВП страны составляют частные долги — по уровню, сопоставимому с развитыми странами, пишет The Economist.

По оценкам консалтинговой компании Gavekal Dragonomics, от 25 до 34 миллионов китайцев уже не в состоянии обслуживать свои кредиты. Если учитывать и тех, кто допустил просрочки, число возрастает до 61–83 миллионов человек — 5–7% взрослого населения страны. Это вдвое больше, чем пять лет назад. Эксперты предупреждают: при высокой безработице среди молодежи и продолжающемся кризисе в сфере недвижимости ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.

Основная часть долгов приходится на ипотеку. На жилье в 2023 году приходилось 65% всех потребительских кредитов (за исключением бизнес-займов). Государственные банки, которые выдают основную часть ипотек, опасаются активного изъятия жилья: власти не хотят провоцировать протесты. В прошлом году число выставленных на аукцион объектов недвижимости составило 366 тысяч, но это может быть лишь верхушка айсберга.

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Немалую часть заемщиков составляют и те, кто активно пользовался онлайн-кредитами. Многие тратили взятые в долг средства на например, малый бизнес. Когда пандемия и политические запреты ударили по этим секторам, люди оказались неспособны расплатиться. Так, предпринимательница из Ханчжоу потеряла доход, распродала имущество, но все равно попала под давление «цуйгоу» — агрессивных коллекторов. Они звонили ей, ее друзьям и родственникам с разных номеров, добиваясь возврата долгов. Женщина впала в депрессию, пережила развод и оказалась в «черном списке» системы социального кредита — с запретом на перелеты, скоростные поезда и отели.

В культуре Китая долги до сих пор ассоциируются с позором. Многие скрывают свое положение даже от родителей. В интернете набирает популярность феномен «долговых инфлюенсеров»: люди, попавшие в кризис, делятся своими историями в соцсетях, зарабатывая на просмотрах. Некоторые из таких блогеров имеют сотни тысяч подписчиков и соревнуются в размерах долгов.

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Пока реакция китайских властей ограничена. В 2023 году был принят запрет на угрозы, нецензурные выражения и ночные звонки со стороны коллекторов. Также предписано защищать личные данные. Однако на практике регулирование остается слабым. Одним из потенциальных решений мог бы стать закон о личном банкротстве — как в развитых странах, где он защищает граждан от полной нищеты. В 2021 году Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где такой закон был принят. Однако из более чем 2700 заявлений суды удовлетворили лишь около 10%. Центральные власти опасаются, что общенациональный закон будет воспринят как поощрение безответственного потребления.

Несмотря на то что китайские семьи по-прежнему сохраняют высокий уровень сбережений (32% от располагаемого дохода в 2023 году, по данным JP Morgan), рост благосостояния больше не выглядит гарантированным. Бывшие заемщики все чаще говорят о разочаровании и утрате веры в экономическую модель, при которой каждый может разбогатеть.