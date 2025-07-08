СМИ: власти пророссийского правительства Ливии депортировали чиновников из ЕС

Власти восточной Ливии обвинили комиссара ЕС по миграции Магнуса Бруннера и нескольких министров стран Евросоюза в нарушении правил въезда в страну, объявили их персонами нон грата и депортировали из Ливии. Реальная причина может быть связана с нежеланием ЕС признавать правительство, контролируемое связанным с Россией военным лидером Халифом Хафтаром пишет Politico.

Произошедший 8 июля инцидент связан с разногласиями по поводу состава делегации непризнанного ЕС правительства, которое контролирует восточную часть Ливии. Журналисты отмечают, что европейские чиновники были согласны на встречу исключительно с самим Хафтаром, который хотел, чтобы на ней присутствовали еще несколько министров из правительства. После отказа представителям ЕС объявили о требовании покинуть Ливию.

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Asossiated Press (AP) отмечает, что в делегацию ЕС помимо Бруннера входили министр миграции и убежища Греции Атанасиос Плеврис, министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози и министр внутренних дел Мальты Байрон Камиллери. Конфликт с властями непризнанного правительства, по данным Politico, произошел после заявления посла ЕС в Ливии Никола Орландо о недопустимости встречи с министрами правительства Хафтара. Европейская делегация посчитала реакцию властей восточной Ливии подготовленной заранее.

AP отмечает, что формальным поводом для депортации могло стать то, что делегация ЕС сначала встретилась с признаваемым Евросоюзом правительством в Триполи. Официально чиновников обвинили в незаконном въезде в страну и «нарушении установленных дипломатических норм и международных конвенций».

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Представители ЕС смогли безопасно покинуть Ливию, они уже находятся в своих странах. Журналисты отмечают, что инцидент стал поводом для критики в адрес главы МИД Италии. Его оппоненты напомнили, что находящееся у власти в стране правительство Джорджи Мелони отстаивает необходимость жесткого регулирования миграции, в то время как одного из министров депортировали за нарушение миграционных правил из другой страны.