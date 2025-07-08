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Политика

Российский чиновник призвал не считать эмигрировавших россиян «предателями»

2 минуты чтения 19:28

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что не считает правильным относить всех покинувших страну россиян к «предателям». Такой подход он назвал «безнравственным и аморальным», сообщает РБК.

Он подчеркнул, что многие из эмигрировавших из России творческих людей продолжают способствовать продвижению российской культуры за рубежом, даже если их цели и ценности не совпадают с установленными Москвой. При этом чиновник исключил сотрудничество с ними из-за возможных «антироссийских спичей» во время концертов.

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Также Примаков утверждает, что многие из покинувших Россию с 2022 года продолжают посещать Русские дома, чтобы их дети могли обучаться русскому языку, рисованию и музыке. Он не назвал примерного количества таких посетителей, а также не уточнил, в каких странах их больше всего.

Русские дома — представительства Россотрудничества, официально они открываются за границей для популяризации российской культуры и русского языка. Ведомство заявляет, что на данный момент у него 87 таких представительств, однако на сайте Россотрудничества имеется устаревшая информация. Например, Русский дом в Азербайджане, который власти страны потребовали закрыть еще в феврале 2025 года, до сих пор числится в качестве действующего.

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Примаков отметил, что не считает правильным отказывать в предоставлении услуг россиянам за рубежом — он считает такие действия неуважительными по отношению к ним. Чиновник заявил, что граждане России эмигрировали по разными причинам и сам факт отъезда нельзя считать предательством. «Кто-то без Apple Pay жить не мог, кого-то жена запилила за то, что в России магазинов Zara больше нет, кого-то просто компания загрузила в самолет и переселила за рубеж», — цитирует Примакова РБК.

Однако он заявил, что не видит ничего общего между деятельностью Россотрудничества и россиянами, уехавшими по политическим мотивам. Примаков отметил, что такие люди не ходят в Русские дома, поскольку не хотят иметь ничего общего с его ведомством, аналогичное отношение к таким соотечественникам имеется и у главы Россотрудничества.

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