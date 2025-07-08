В Госдуме предложили бороться с разводами раздачей бесплатной земли 

Проживших 10 лет в браке россиян нужно награждать бесплатными участками земли, если за это время они успели родить по крайней мере одного ребенка. С такой инициативой, как передает ТАСС, выступила группа депутатов Госдумы от ЛДПР, разработавших соответствующий законопроект. По их мнению, подобная мера помогла бы сократить количество разводов в стране.

«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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При этом его авторы отметили, что такой участок должен располагаться в границах субъекта Российской Федерации, в котором живут получившие его граждане, а также быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерно-техническим сетям. По замыслу законодателей, полученный от государства участок должен стать долевой собственностью всей семьи, то есть супругов и их детей.

По словам авторов законопроекта, предложенная ими мера «улучшит благосостояние семьи, положительно скажется на здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития».

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«Когда статистика по разводам бьет все рекорды, для супругов, проживших 10 лет в браке, дом на своей земле станет продолжением их личной семейной истории. Такой дом станет цементирующей основой их отношений. А значит, с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране. Построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево — это как раз про наш законопроект, про его смысловое наполнение», — прокомментировал инициативу своих коллег лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого работающие в Госдуме журналистки ранее обвиняли в сексуализированных домогательствах.

По данным агентства, законопроект направлен для заключения в правительство.