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Экономика

СМИ: связанные с Россией «зомби-трасты» стали угрозой для Лихтенштейна

2 минуты чтения 19:24

Связанные с активами «богатых россиян» и зарегистрированные в Лихтенштейне трасты после санкций США превращаются в «зомби» — они образованы согласно правилам, но ими фактически никто не управляет. Приписанные к ним активы могут оцениваться в «миллиарды» и включать в себя яхты, самолеты и роскошную недвижимость. Об этом сообщает Financial Times.

Структура этих трастов непрозрачна и оценить точную сумму активов, как отмечают журналисты, невозможно. Власти княжества и эксперты расходятся в оценках количества «зомби-трастов» в стране — последние считают, что их может быть около 800. Банкиры и юристы призывают срочно решить эту проблему.

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«Зомби-трастом» журналисты называют «осиротевшие» юридические лица — когда-то они были созданы с соблюдением законов Лихтенштейна, все еще формально существуют и имеют активы. Однако их бенефициары находятся под санкциями США или Белый дом запрещает вести с ними дела. Из-за этого управляющие и члены советов директоров увольняются или устраняются от управления делами траста, часто в них не остается ответственного за управление активами, а запустить процесс ликвидации траста может быть затруднительно.

Серьезной проблемой для Лихтенштейна это стало в 2024 году, после того как США предупредили страны Европы, что будут вводить вторичные санкции против иностранных финансовых учреждений, работающих с определенными лицами из России, даже если они сами не находятся в санкционных списках. В этом же году несколько юридических и физических лиц Лихтенштейна попали под санкции США.

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Из-за этого регулятор страны распорядился рассматривать санкционные ограничения США в качестве обязательных, отмечают журналисты. Это привело к массовым случаям прекращения сотрудничества фидуциаров и других лиц с клиентами. Опрошенные Financial Times эксперты считают, что из-за текущих правил регулирования в «зомби-трасты» практически невозможно найти управляющих. Власти оценивают общее число затронутых организаций в 350 единиц, из которых лишь 85 относятся к «сиротам».

Эксперты же отмечают, что в реальности число может доходить до 800. Многие из таких трастов связаны с россиянами, не попавшими под санкции — некоторые из них и вовсе связаны с Россией отдаленно. В Лихтенштейне опасаются, что эта ситуация может значительно ухудшить имидж страны как финансового центра, способного защищать своих клиентов от геополитических сложностей. Опасаются в стране и давления России.

На данный момент власти лишь создали рабочую группу, которая постарается разработать предложения для решения проблемы. Глава управления юстиции княжества Мартин Алге в разговоре с журналистами признал сложность проблемы и отметил, что власти лишь «надеются» назначить новых директоров в трасты и найти людей, которые согласятся заняться их ликвидацией.

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