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Общество

СМИ: россияне скупают наборы для самостоятельного пломбирования зубов

2 минуты чтения 11:43

На российских маркетплейсах в разы выросло предложение и спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на собственный анализ рынка. Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что попытки самостоятельного лечения зубов без соответствующей квалификации крайне опасны.

По данным газеты, за первые шесть месяцев 2025 года только на одном из российских маркетплейсов количество объявлений о продаже наборов для самостоятельной установки стоматологических пломб выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Издание отмечает, что речь идет о тысячах объявлений.

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Одновременно вырос и спрос на такую продукцию, что привело к росту цен. Так, по данным «Известий», раньше цена подобного «ремкомплекта» составляла 150-200 рублей, а сейчас подобный товар стоит более 900 рублей. При этом только один из найденных изданием продавцов таких наборов сделал уже около 44 тысяч продаж. 

Причиной роста популярности самолечения стала дороговизна услуг профессионалов, пишет газета, ссылаясь на отзывы покупателей. «Пользуюсь уже месяца два-три. Ситуация типичная — развалился зуб почти наполовину, ранее был запломбирован. Денег на нормальное лечение и на удаление сейчас нет, а с таким зубом спокойно не поешь. Этот “стоматологический цемент” — реальное решение данной проблемы», – говорится в одном из них.

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Между тем стоматологи предупреждают о потенциальной опасности попыток самостоятельного лечения зубов. «К сожалению, за такими “лайфхаками” не стоит никакой диагностики, индивидуального подхода и понимания причин проблемы. Это не лечение — это маскировка симптомов, которая часто приводит к еще более серьезным последствиям», — заявила заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько. 

При этом она отметила, что, благодаря стремлению людей сэкономить в том числе на медицинской помощи, на рынке сегодня представлены не только наборы для самостоятельного пломбирования, но и накладные виниры, и капы для изменения прикуса.

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