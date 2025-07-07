Литовская семья уже четыре года счастливо живет на паруснике

Литовка Эмилия Малинаускайте вместе с мужем и дочерью живет на парусной лодке и называет ее своим домом. За последние четыре года семья пересекла Атлантику, провела два года в Карибском бассейне, а в этом году вышла в Тихий океан. Сейчас они остановились во Французской Полинезии и планируют остаться там примерно на год. «Когда нас спрашивают, когда мы вернемся домой, мы отвечаем: мы уже дома», — говорит Эмилия. Об истории семьи рассказывает Delfi.lt.

Эмилия и Стив познакомились в Вильнюсе в 2003 году, когда ей было 16 лет, а ему — 21. После долгой паузы они снова встретились, начали жить вместе, а десять лет спустя у них родилась дочь. За это время пара успела пожить в разных странах, в том числе в Таиланде, Румынии, Дубае и Франции. Но, по словам Эмилии, они нигде не чувствовали себя дома.

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Идея переехать на лодку появилась из желания перестать ездить с чемоданами и начать путешествовать с «домом». У Эмилии был опыт работы в судоходной компании, у Стива — жизнь у моря, поэтому они решили попробовать. После курсов они отправились в трехнедельное путешествие на арендованной лодке — и поняли, что готовы к постоянной жизни на воде.

Семья живет за счет сбережений, инвестиций и удаленных проектов. Расходы зависят от образа жизни. «Если есть рыбу, пойманную своими руками, можно вообще ничего не тратить. Но если захочется литовских овощей в Тихом океане — расходы сразу вырастут», — объясняет Эмилия. Самое дорогое — это обслуживание лодки. Хотя многое они делают сами, запчасти стоят дорого.

На борту 12-метровой лодки есть все необходимое: спальни, кухня, место для отдыха. На ужин — свежая рыба, овощи, блюда, которые могли бы подать в модном ресторане. Готовят они их сами, часто — прямо на берегу, у костра.

«Я хорошо рыбачу — это от отца. А когда идем в труднодоступные места, загружаем лодку продуктами заранее. Например, на Туамоту почти нет магазинов, только кокосы. Хорошо, что у нас с собой консервы из Панамы», — делится Эмилия.

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Дочь Эмилии и Стива, Аделина, живет на лодке с семи месяцев. Семья уверяет, что ребенку такая жизнь подходит: она играет с детьми из разных стран, посещает местные дошкольные учреждения, а осенью, возможно, снова пойдет в садик в Полинезии. На вопрос, хочет ли она учиться или плавать, девочка выбирает море. «Когда мы остаемся на суше надолго, она все равно хочет «домой» — то есть на лодку», — рассказывает Эмилия.

За четыре года семья пережила множество приключений. Эмилия признается, что самые запоминающиеся — это океанские переходы. «Ощущение, когда ты — маленькая точка посреди бескрайней воды, сложно описать», — говорит она.

Семья не строит долгосрочных планов. Эмилия говорит, что ближайшее будущее будет зависеть от дочери. Пока что домашнее обучение подходит, но когда Аделина подрастет, возможно, захочет другой жизни.