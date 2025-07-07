Кризис на угольном рынке России приведет к поглощениям слабых игроков

Российский угольный рынок может пройти через волну поглощений и санаций в ближайшие 12–18 месяцев на фоне кризиса и высокого финансового давления. Такой прогноз озвучили аналитики Кредитного рейтингового агентства (НКР), пишет РБК.

Наиболее уязвимыми аналитики считают средние и небольшие предприятия, особенно в сегменте энергетического угля. По словам аналитиков, они первыми столкнутся с ухудшением финансовых показателей и проблемами с кредитами. При этом господдержка преимущественно ориентирована на крупный бизнес, а высокая ключевая ставка и ограниченный доступ к «длинным деньгам» затрудняют возможность привлечения финансирования.

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По словам управляющего партнера группы Veta Ильи Жарского, консолидация возможна при наличии «относительно недорогих» кредитов. «Если же кредитно-денежная политика долгое время была жесткой, то кредитные линии, вероятно, в угольной отрасли исчерпаны, а новые — слишком дорогие», — пояснил эксперт.

При этом, как отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров, речь может идти не только о прямых поглощениях: крупные компании могут просто укреплять свои позиции за счет лучших активов и более устойчивого финансового положения, без дополнительных приобретений.

Среди возможных интересантов консолидации участники рынка и эксперты называют «СУЭК», «Мечел», «Кузбассразрезуголь» и «Эльгауголь». Последняя компания, по словам Жарского, ранее привлекала финансирование под экспортные контракты и может располагать свободными средствами для покупок. Малые активы, как предполагается, могут переходить на условиях погашения долгов или по минимальной цене.

По данным НКР, сейчас в России работает около 180 угольных компаний. В 2024 году отрасль завершила с рекордным убытком в 113 миллиардов рублей. Ключевыми факторами стали потеря европейских рынков (до 2022 года ЕС обеспечивал 25% экспорта) и снижение мировых цен: если в 2022 году экспортная цена за тонну угля составляла 148–192 доллара, то по итогам 2024 года — 72–106 долларов.

На смену европейскому направлению с 2022 года пришли поставки в Китай (40–45% экспорта), Индию (10–12%) и Турцию (10–15%). Однако конкуренция на этих рынках высока, и российские угольщики вынуждены предлагать конкурентные цены, чтобы сохранить экспортную выручку. Аналитики подчеркивают, что сохранение экспорта является критически важным условие для рентабельности отрасли.

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По прогнозу НКР, основной спрос в ближайшие годы будет формироваться в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Индию. Однако спрос на уголь в этих странах будет зависеть от развития альтернативных источников энергии и газовой инфраструктуры. Внутри России угольная генерация обеспечивает около 15% производства электроэнергии, при этом внутренние цены на уголь примерно в три раза ниже экспортных.



